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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bozulan otomobili çekmek için halat yerine küçük çocuğu kullandılar

        "Pes" dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan vatandaşların, bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:28
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        "Pes" dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar!
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        Adana'da olay, Kozan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda bir otomobil bozuldu.

        İKİ OTOMOBİLDE DE HALAT YOKTU

        İHA'da yer alan habere göre bozulan otomobilin yardımına arkadaşı yardım etmek için geldi. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.

        ÇOCUK HALAT OLARAK KULLANILDI

        Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında ölüm tehlikesine rağmen halat görevi görmesi anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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        #adana
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