Adana'da bozulan otomobili çekmek için halat yerine küçük çocuğu kullandılar

Adana'da bozulan otomobili çekmek için halat yerine küçük çocuğu kullandılar

"Pes" dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar! Adana'nın Kozan ilçesinde, bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan vatandaşların, bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:28 facebook

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