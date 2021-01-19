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HaberlerGündem3. Sayfa'Pes' dedirten hırsızlık! SON DAKİKA: Kardan adamı çaldılar - Haberler
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İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar!

İstanbul Kartal’da akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. İlçede, Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. 'Pes' dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

'Pes' dedirten hırsızlık! SON DAKİKA: Kardan adamı çaldılar - Haberler
'Pes' dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar
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İHA

Olay geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayıp kar topu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayıp kardan adam yaptı.

İHA'nın haberine göre, kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. 'Pes' dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Biz de yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik.

Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.

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