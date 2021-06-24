'Pes' dedirten maske inadı! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu Hülya G., “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum” şeklinde cevap verdi.

İHA'nın haberine göre ekipler, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira para cezası uyguladı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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