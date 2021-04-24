Kısıtlamaya rağmen! Şoke eden görüntüler! 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 3 günlük kısıtlama kararı alındı. Risk haritasında 'çok yüksek iller' kategorisindeki Antalya'da bir grup genç ise tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bir eğlence mekanında bir araya gelip eğlendi.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

DHA'da yer alan habere göre Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence mekanında çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİNİ DE PAYLAŞTILAR

Gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı.

POLİS O GENÇLERİ ARIYOR

Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.