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HaberlerGündem3. Sayfa"Pes" dedirten olay! SON DAKİKA: Otelin terasında 100 kişilik korona parti!
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"Pes" dedirten olay! 100 kişilik parti!

İstanbul Beyoğlu'nda, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir otelin restoranında parti yapan kişilere baskın yapıldı. Baskında, 100 kişiye sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymadıkları için para cezası kesilirken, otele de cezai işlem uygulandı

"Pes" dedirten olay! 100 kişilik parti!
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İstanbul Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan otelin altıncı katındaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi parti düzenledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre partiye katılan bazı kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Polisin adresi tespit etmesi üzerine harekete geçildi.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak düzenlenen partiye, polis ekipleri baskın yaptı.

100 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Polisin içeriye girmesiyle birlikte müzik yayını kesilirken, eğlenceye katılanların kimlikleri polis tarafından tek tek incelendi.

Otel müşterisi oldukları, sosyal mesafe ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle partiye katılan 100 kişiye, para cezası kesildi. Ayrıca, otele de cezai işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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