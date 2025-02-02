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        Peş peşe kalp krizine yenildiler!

        Bursa'da acı bir olay yaşandı. Kentte yarım saat arayla kalp krizi geçiren çift, 1 gün arayla hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:01
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        Peş peşe kalp krizine yenildiler!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren Yaşar Cengiz (59) ile eşi Nursel Cengiz (56), tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre İnegöl’de yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak’ta kalp krizi geçirdi. Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HASTANEDE EŞİNİ BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Acil Servis’te eşini bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak’ta Turgutalp Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda eşinin mezarının yanına defnedildi.

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