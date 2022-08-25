Akaryakıt fiyatları son günlerin en çok araştırılan konularından biri konumunda. Kur fiyatlarındaki artış araç sahiplerini üzecek zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak motorine gelen zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir zam daha gelmesi bekleniyor. Peki, zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Ağustos 2022 motorin, benzin, LPG fiyatı son durum...