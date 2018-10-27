Pescara - Cittadella düellosu

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Pescara, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Cittadella takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Pescara 18 puanla 1. sırada, Cittadella 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Pescara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cittadella, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Pescara kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Cittadella kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Pescara son haftadaki Pro Vercelli müsabasında 3-1 kazandı.

Cittadella, Palermo karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, alan Pescara, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Cittadella ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cittadella, 2 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ