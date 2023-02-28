PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

SAHTE KÜRK GÖNDERDİLER

PETA'nın mektubunda, "Lütfen kürkte standart olan elektrik şoku, gaz verme ve dayak atma olmadan, sevdikleriyle yalnız kalmaktan başka bir şey istemeyen hayvanları bağışlamaz mısınız? Kürklerinizi iyi bir amaç için vermez misiniz?" denildi.

Mektubun sonunda "Ayrıca, zulümsüz dünyaya geçiş yaparken hem sıcak ve stil sahibi kalmanıza yardımcı olmak için size güzel bir suni kürk manto gönderiyoruz" notuna yer verildi.

Fotoğraflar: AP, Splash News