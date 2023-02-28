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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

Hayvan hakları örgütü PETA, gündelik hayatında gerçek kürk giyen Rihanna'ya bu tercihinden vazgeçmesi için bir mektup ve sahte kürk gönderdi. Örgüt, Barbadoslu şarkıcının elindeki gerçek kürkleri soğukta ve zor durumda oldukları için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlamasını istedi

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  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Rihanna, gündelik hayatında sıklıkla gerçek kürk giymeyi tercih ediyor. Fakat 35 yaşındaki şarkıcı, bu tercihi nedeniyle Hayvan hakları örgütü, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler'in (PETA) hedefi haline gelmesine neden oldu.
  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, Rihanna kısa süre önce bir kürk manto giyerken görülmesinin ardından şarkıcıya bir mektup gönderdiklerini açıkladı.
  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    Mektupta, "Bir anne olarak, koruyucu hissetmenin ve ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Lütfen bu arzunun hatta bu içgüdünün ailelerinden koparılıp kürkleri için öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar tarafından da paylaşıldığını anlayın" ifadelerine yer verildi.
  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    Mektupta, Kaliforniya'da kürk satmanın artık yasa dışı olduğunu ve birçok ünlü tasarımcıların tasarımlarında gerçek kürkü kullanmadıklarına dikkat çekti.
  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    "DAHA İYİ BİR DÜNYA YARATMAYA YARDIMCI OLUN"

    Kariyeri boyunca pek çok kez kürk giyerken görülen Rihanna'ya "Bugün artık kürk giymemeye karar vererek çocuklarınızın büyümesi için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olun" denildi.
  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    KÜRKLERİNİ DEPREMZEDELERE GÖNDERMESİNİ İSTEDİLER

    Öte yandan Suriye'nin de etkilendiği Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. PETA, bölgede yıkıcı depremler nedeniyle mağdur olan insanların soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştıklarını vurgulayarak Rihanna'ya sahip olduğu gerçek kürkleri de depremzedelere bağışlamasını önerdi.
  • PETA, Rihanna'dan kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

    SAHTE KÜRK GÖNDERDİLER

    PETA'nın mektubunda, "Lütfen kürkte standart olan elektrik şoku, gaz verme ve dayak atma olmadan, sevdikleriyle yalnız kalmaktan başka bir şey istemeyen hayvanları bağışlamaz mısınız? Kürklerinizi iyi bir amaç için vermez misiniz?" denildi.

    Mektubun sonunda "Ayrıca, zulümsüz dünyaya geçiş yaparken hem sıcak ve stil sahibi kalmanıza yardımcı olmak için size güzel bir suni kürk manto gönderiyoruz" notuna yer verildi.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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