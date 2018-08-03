Peterborough United - Bristol Rovers sahaya çıkıyor

Peterborough United ve Bristol Rovers, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Peterborough United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bristol Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterborough United kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Bristol Rovers sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Peterborough United önceki hafta Portsmouth mücadelesinde 2-0 yenildi.

Bristol Rovers ise Southend United karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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