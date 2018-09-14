Peterborough United - Portsmouth maç önü

İngiltere 1.Lig maçında Peterborough United ile Portsmouth, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 19 puanlı Peterborough United 1. sırada bulunuyor, Portsmouth 17 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Peterborough United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Portsmouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 376 kodlu maçı oynayanlar; Peterborough United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Portsmouth galibiyet oranı 2.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Peterborough United önceki hafta Portsmouth mücadelesinde 2-1 kazandı.

Portsmouth ise Peterborough United maçında 2-1 yenildi.

Peterborough United, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Portsmouth, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Portsmouth 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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