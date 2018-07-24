Peterhead - Dundee maçı heyecanı

İskoçya Lig Kupası Grup D heyecanı devam ediyor. Peterhead, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Dundee takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Peterhead 1 puanla 5. sırada, Dundee 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Peterhead son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dundee, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 573 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterhead kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dundee sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Peterhead önceki hafta Dundee mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dundee ise Peterhead maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Peterhead, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Dundee ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dundee, 4 gol atarken 0 gol yedi.

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