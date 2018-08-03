Peterhead - Queen`s Park karşılaşma önü

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Peterhead, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Queen`s Park takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Peterhead, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Queen`s Park, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 338 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterhead kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Queen`s Park sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.
Peterhead son haftadaki Alloa Athletic müsabasında 3-2 kazandı.
Queen`s Park, Airdrie Utd. karşılaşmaında 3-2 yenildi.
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