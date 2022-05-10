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Petkim ilk çeyreği kârla kapadı

Yılın ilk çeyreğinde 1,8 milyar TL net kâr elde eden Petkim, global etkilere rağmen üretimine ara vermeden devam etti.

Petkim ilk çeyreği kârla kapadı
HABERTURK.COM

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılının ilk çeyreğini 1,7 milyar TL brüt, 1,8 milyar TL net kârla kapadı. Petkim, küresel çapta jeopolitik risklere rağmen ilk çeyrekte gösterdiği yönetim başarısı, verimlilik artırıcı çalışmalar ve STAR Rafineri’nin kesintisiz hammadde desteğiyle bu yıla da iyi başladı.

2022’nin ilk çeyreğinde kur korumalı mevduat sisteminin de etkisiyle nakit pozisyonunu güçlendirmeyi başaran Petkim, maliyet artışlarına rağmen üretimine ara vermeden devam etti. İlk 3 aylık dönemde 11,4 milyar TL satış geliri elde eden Petkim, ticari satışlarının payı da toplam satışlar içinde yüzde 33’e ulaştı. Petkim bu zorlu süreçte tahakkuku gerçekleşen 258 milyon TL’lik kurumlar gelir vergisi ile ülke ekonomisi için de finansal değer üretmeye devam etti.

BAŞLICA GÖSTERGELER

Q1 2022

Q1 2021

Değişim

Fark

Q1 2022 vs Q1 2021

Q1 2022 vs Q1 2021

Net Satışlar (milyon TL)

11.421

5.034

127%

6.387

Brüt Kâr (milyon TL)

1.675

1.210

38%

465

Brüt Kâr Marjı (%)

14,7%

24,0%

-9,4

Net Kâr (milyon TL)

1.753

892

97%

861

Net Kâr Marjı (%)

15,3%

17,7%

-2,4

FAVÖK (milyon TL)

1.603

1.225

31%

378

FAVÖK Marjı (%)

14,0%

24,3%

-10,3

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