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Petrokimya sektöründe daralma bekleniyor

Petrokimya endüstrisinde 2022’nin ilk aylarında zirve yapan fiyatlar ikinci çeyreğin başından itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Yıl sonuna kadar devam eden fiyat düşüşleri, hammadde fiyatlarında benzer bir düşüş yaşanmadığı için petrokimya sektöründe marjların daralmasına yol açtığı belirtiliyor

Petrokimya sektöründe daralma bekleniyor
HABERTURK.COM

Petrokimya endüstrisi son yıllarda küresel çapta oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. 2021 yılında Covid-19 pandemisi sonrası açılan ekonomiler ile güçlü bir talep toparlanması yaşanırken, arz tarafında ise kapanmalar, tedarik zincirindeki kopmalar, lojistik sorunlar nedeniyle kısıtlamalar meydana geldi. Bu gelişmeler petrokimya sektöründe fiyat ve marjların artmasına, bölgeler arasında ciddi fiyat farklarının oluşmasına neden oldu.

Türkiye, fiyatların yüksek olduğu Avrupa bölgesinde olmanın avantajını yaşadı. 2022’nin ilk aylarında zirve yapan fiyatlar ikinci çeyreğin başından itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Yıl sonuna kadar devam eden fiyat düşüşleri, hammadde fiyatlarında benzer bir düşüş yaşanmadığı için petrokimya sektöründe marjların daralmasına yol açtığı vurgulandı.

"DÜNYADA ENFLASYON ARTIŞI YAVAŞLAMAYA SEBEP OLUYOR"

Tüm dünyada enflasyonun artması nedeniyle küresel ekonomide yavaşlama başladığını ve durgunluk endişelerinin arttığını belirten SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “2023`ün enerji sektörü için daha zor bir yıl olacağını öngörüyoruz. Duran varlıkların yatırım maliyetinin de global enflasyonist ortamda artacağını tahmin ediyoruz. Fakat bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli hamleleri de kararlılıkla yapmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

300 MİLYON DOLAR VADELİ KAYNAK

Güçlü finansal sonuçların devamı için de önemli adımlar attıklarına da değinen Anar Mammadov, 2023 yılın başında Petkim’in vadesi gelen 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond’unu iç kaynakları ile öderken, yurtdışından 300 milyon dolar tutarında uzun vadeli yeni kaynak sağladıklarını belitti.

Mammadov, “Böylelikle 2023 yılında Eurobond ödemesi başarıyla gerçekleştirilirken uzun vadeli borçluluk 200 milyon dolar tutarında azaltılmış olduk. Petkim olarak bu zorlu süreci atlamak için engin deneyimimiz ve güçlü piyasa algımız ile geniş müşteri kitlemizin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir biçimde karşılamaya devam edeceğiz. Ar-Ge alanındaki köklü geçmişimizi ileri teknolojilerle buluşturarak enerji verimliliği ve ürün kalitesindeki performansımızı daima yukarı taşımak için çalışacağız. 2023 yılında gerçekleştireceğimiz ilave yatırımlar, sürdürülebilirlik alanında çizdiğimiz yol haritasına uyum ve dijital dönüşüm alanında gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızla da şirketimizin gelecek hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

3,6 MİLYON TON BRÜT ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye ekonomisi ve sanayisi için stratejik öneme sahip dev bir üretim gücü olan ve neredeyse bütün sektörlere dokunan Petkim’de, 58 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikim ile yıllık ortalama 3,6 milyon ton brüt üretim kapasite ile 60’a yakın türde petrokimya ürünü üretiyor. Petkim, petrokimya ürünlerine talebin baskılandığı bir dönemde, ürün portföyündeki çeşitlilik ve üretim kapasitesi sayesinde müşterilerin beklentilerini kesintisiz karşıladı ve resesyonist etkilere rağmen yüksek ticari satış ve ihracat geliri elde ederek başarılı ve kârlı bir yıl geçirdi.

"YÜZDE 52'Sİ YURT İÇİ PİYASAYA"

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, tedarik zinciri sorunları ve arz yetersizliğinin yaşandığı 2021 yılının ardından, enerji krizi ile karşı karşıya kaldıkları 2022 yılında da Petkim olarak, STAR Rafineri ile entegrasyonu sayesinde hammadde açısından herhangi bir sorunla karşılaşmadan üretimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, "İç piyasanın taleplerini aksatmadan karşıladıklarına da değinen Anar Mammadov, satışların %52’sini yurt içi piyasadaki müşterilerine yönelik gerçekleştirirken, 39 ürüne ulaşan ticari ürün portföyü ile müşteri ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayarak toplam satışlar içinde ticari ürün satışlarının payını %42’ye çıkardı" dedi.

2022 YILI 48,9 MİLYAR DOLAR İLE KAPANDI

Petkim, 2022 yılı toplam satışlarını %70 artışla 48,9 milyar TL olarak gerçekleştirirken, 6,5 milyar TL net dönem kârı kaydederek güçlü performansını sürdürdü. Petkim, etkili pazarlama stratejileri ve geniş ürün yelpazesi sayesinde üretimden satışların yanı sıra ticari ürün satışlarında da başarılı bir performans sergiledi; global piyasalarda ürün karlılıklarında yaşanan düşüşün şirket karlılığına etkisini en aza indirdi.

Anar Mammadov, finansman yöntemleri ve enstrümanların da katkısıyla nakit pozisyonlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, “2022 yılında disiplinli ve proaktif işletme sermayesi yönetimi sayesinde sürekli ve güçlenen nakit akışı sağladık. Diğer yandan Petkim’de, 4 yılda bir tekrarlanan planlı duruşu gerçekleştirdik. Buna rağmen hedeflerimizde sapma olmadı. Bu duruşu kar marjlarının düştüğü dönemde avantaja çevirdik. Böylece Petkim olarak 2022 için koyduğumuz hedefleri başarılı şekilde tamamladık. 2022 nakit pozisyonunu korumak anlamında önemli bir yıldı, bu anlamda da doğru hamle ve kararlar vererek likidite sorunu riskini etkili bir şekilde yönetmiş olduk” açıklamasını yaptı.

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