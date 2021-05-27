Petrol devlerinin sıfır emisyon planları küresel sıcaklık artışını sınırlandırma hedefinden

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Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın "Mutlak Etki 2021: Petrol ve Gaz Şirketlerinin Sıfır Emisyon Hedefleri Neden Yeterli Değil?" başlıklı raporuna göre, dünyanın en büyük 10 petrol ve gaz şirketi son bir yılda iklim hedeflerini güçlendirdi.

Buna rağmen, hiçbir şirket yatırımcılarına tamamen Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu bir stratejiye sahip oldukları görünümünü vermiyor.

Bu şirketlerden 8'inin "sıfır emisyon" hedefi var fakat çoğunun önemli eksikleri bulunuyor.

Şirketler arasında İtalyan Eni, 2030'da net emisyon azaltım hedefi belirleyen ve 2050'e sıfır emisyona ulaşmak için en güçlü politikaya sahip tek şirket olarak öne çıkıyor.

Politikasını güçlendiren Total ise Avrupa dışındaki faaliyetlerinde emisyon azaltımı konusunda sınıfta kalırken BP'nin politikası küresel üretiminin üçte birini oluşturan Rosneft'teki hissesi kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle oluşacak emisyon salımını dışarıda bırakıyor.

- ABD'li şirketler en zayıf planlara sahip

Shell, Equinor, Repsol ve Occidental şirketleri de net emisyon azaltım hedefleri yerine sadece enerji üretimlerinden kaynaklanan emisyon yoğunluğunu düşürme taahhüdünde bulunuyor ve böylece fosil yakıt üretimlerini artırma ihtimaline ilişkin açık kapı bırakıyor.

ABD'li ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips ise en zayıf sıfır emisyon politikasına sahip şirketler olarak listenin alt sıralarında yer alıyor.

Bu kapsamda, şirketlerin çoğu küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için kritik önemde olan net emisyon azaltımına karşı direniyor.

Rapor, şirketlerin mevcut şekilde iş yapmaya devam etmeleri halinde iklim değişikliğini önlemede toplumu başarısızlığa uğratma riski bulunduğu yönünde uyarıyor.

Buna göre, şirketlerin 2050'den öncesi için de ara dönem hedefleri belirlemeleri ve petrol ve doğal gaz yakımından kaynaklı tüm emisyonları kapsayacak şekilde politika oluşturmaları gerekiyor.

Carbon Tracker Analisti Mike Coffin, rapora ilişkin değerlendirmesinde, sıfır emisyon hedefinin yeterli olmadığını belirterek, "Bu hedefe giden yol, asıl önemli olan. Paris Anlaşması ile uyumlu hale gelmek için şirketler tüm petrol ve gaz üretimlerini kapsayacak şekilde mutlak emisyon azaltımını taahhüt etmeli ve güvenilir planlar ortaya koymalı." ifadelerini kullandı.