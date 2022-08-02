Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim...

Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte gündeme geliyor. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim yapılırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim uygulandı. Peş peşe uygulanan akaryakıt indiriminin ardından LPG fiyatlarına 30 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar gerilerken "LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? araştırmaları hız kazandı. İşte, 2 Ağustos 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son durum...