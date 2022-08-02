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Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim...

Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik beraberinde akaryakıt indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe uygulanan indirimin ardından LPG fiyatlarına zam yapılmıştı. Brent petrol piyasalarında gözlemlenen düşüsün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte, 2 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları...

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  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte gündeme geliyor. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim yapılırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim uygulandı. Peş peşe uygulanan akaryakıt indiriminin ardından LPG fiyatlarına 30 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar gerilerken "LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? araştırmaları hız kazandı. İşte, 2 Ağustos 2022 motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son durum...
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    BRENT PETROL FİYATI GERİLEDİ!

    Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    LPG'YE ZAM!

    Akaryakıt sektöründen edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

    Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11,24 TL’ye, Ankara’da 11,21 TL’ye, İzmir’de 11,11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
  • Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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