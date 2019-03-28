Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarının geçen hafta, analistlerin 1.2milyon varillik düşüş beklentisine karşın 2.8 milyon varil artmasıyla, düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.35 düşüşle 67.59 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.5 düşüşle 59.11 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,65 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,43 dolardan açıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı haftalık ham petrol stok verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,8 milyon varil arttı. Beklentiler stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Böylece, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı kararı ve ABD'nin Venezuela ile İran uyguladığı yaptırımlarla artan fiyatların yukarı yönlü seyri baskılandı.

Brent petrolde, teknik olarak 67,07 ila 67,17 dolar aralığının direnç, 66,87 ila 66,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.