Petrol fiyatları yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? 30 Eylül 2023 LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatları yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? 30 Eylül 2023 LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar?

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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 27 Eylül Çarşamba günü benzin fiyatlarına 1 lira 91 kuruş indirim gelmişti. OPEC'in önümüzdeki çeyrekte günlük 3 milyon varillik bir arz açığı öngörmesi ve ABD'nin en büyük depolama merkezindeki stokların neredeyse kritik seviyelere düşmesi nedeniyle ham petrolün varil başına 100 dolara doğru ilerlemesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından gözler "Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? 30 Eylül 2023 LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 30 Eylül 2023 güncel LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatları zammında son durum...