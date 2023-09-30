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        Haberler Gündem Petrol fiyatları yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? 30 Eylül 2023 Cumartesi LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

        Petrol fiyatları yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? İşte 30 Eylül benzin fiyatı ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları petrol fiyatındaki dalgalanmadan etkileniyor. Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatları küresel petrol arzı endişeleriyle en yüksek seviyesine çıkarken gözler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerine çevrildi. İşte 30 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:17
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        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 27 Eylül Çarşamba günü benzin fiyatlarına 1 lira 91 kuruş indirim gelmişti. OPEC'in önümüzdeki çeyrekte günlük 3 milyon varillik bir arz açığı öngörmesi ve ABD'nin en büyük depolama merkezindeki stokların neredeyse kritik seviyelere düşmesi nedeniyle ham petrolün varil başına 100 dolara doğru ilerlemesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından gözler "Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? 30 Eylül 2023 LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 30 Eylül 2023 güncel LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatları zammında son durum...

        2

        SON OLARAK BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

        Benzine 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geldi.

        Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapılmıştı.

        3

        AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

        Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt zammı olasılığını gündeme getirdi. Son olarak benzin fiyatlarına 1.94 TL indirim yapılmıştı. Benzin, motorin ve LPG'de şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,61 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,33 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,66 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17,78 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,26 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,75 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,40 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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