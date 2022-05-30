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Yaklaşık 2 haftadır yükseliş trendinde olan petrol fiyatları yeni haftaya da artışla başladı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de dün 122 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu son 3 ayın en düşük günlük vaka sayısı oldu.

Çin dünyanın geri kalanına göre koronavirüs salgınına karşı daha sert önlemler almaya devam ediyor. 'Koronavirüse sıfır tolerans' politikası az sayıda vaka bile olsa bölgesel olarak tam kapanma önlemlerini beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla vaka sayılarındaki düşüş hem ekonomik aktivitenin hareketlenmesi hem de bunun sonucunda petrol talebinin yükselmesi anlamına geliyor.

Bu sebeple brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 0.5 yükselişle 120 doların üzerini gördü. Böylece petrol fiyatı son 1 haftada yaklaşık yüzde 6 yükselmiş oldu.

RUS PETROLÜNE AMBARGO ÇALIŞMASI

Bunun yanında AB ülkeleri henüz üzerinde anlaşamasa da Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle Rus petrolüne ambargo uygulamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çalışmalar da arz konusunda endişe yaratıyor ve fiyatlardaki yükselişe katkıda bulunuyor.