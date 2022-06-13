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Petrol fiyatlarında düşüş

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.75'lik düşüşle 120 doların altını gördü

Petrol fiyatlarında düşüş
AA

Cuma günü 124,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 1,75 azalışla 119,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 118,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları sonrası bazı tedbirlerin yeniden uygulamaya alınması, ülkede salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

TALEPTE GERİLEME ENDİŞESİ

Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceği ve talep düşüşü endişelerine neden oldu.

Uzmanlar, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamalarının yanı sıra küresel enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin gelecek aylarda petrol talebinde düşüşe yol açacağı algısının piyasalarda güçlendiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 120,65 ile 121,65 dolar aralığının direnç, 119,65 ile 118,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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