Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 4 milyon 209 bin 259 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 46,1 artışla 3 milyon 44 bin 233 tona çıktı.

Ağustos ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 100 bin 387 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 28 bin 834 tonla Irak, 455 bin 194 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 azalışla 937 bin 680 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 4 milyon 209 bin 259 tona ulaştı.

Ağustosta motorin türleri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 artışla 1 milyon 319 bin 164 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 5,2 azalışla 470 bin 966 tona indi. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 23,7 artarak 611 bin 638 tona çıktı.

Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 23,8 artışla 3 milyon 286 bin 176 tona yükseldi.

PETROL İHRACATINDA YÜZDE 73,6'LIK ARTIŞ

Havacılık yakıtları ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 529 bin 980 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 140 yükselişle 193 bin 766 ton oldu.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde bin 683 artışla 236 bin 888 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 32,7 yükselişle 243 bin 298 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 73,6 artarak 1 milyon 339 bin 974 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 2 milyon 784 bin 871 tona çıktı.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 0,7 artarak 2 milyon 314 bin 369 tona, benzin türleri satışı yüzde 4,1 artışla 262 bin 304 tona yükseldi.