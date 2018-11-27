Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Eylül Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11,81 azalışla 2 milyon 80 bin tona geriledi.
Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 91 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 647 bin tonla İran ve 149 bin tonla Suudi Arabistan izledi.
Motorin ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,26 azalışla 1 milyon 14 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,27 azalışla 3 milyon 361 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 788 bin olarak gerçekleşmişti.
İHRACATTA AZALIŞ
Eylülde motorin türleri üretimi yüzde 2,44 azalışla 867 bin 602 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 13,62 azalışla 394 bin 430 tona indi. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 11 azalarak 441 bin 21 tona geriledi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 8,10 azalarak 2 milyon 381 bin tona düştü.
Eylülde havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,67 azalışla 369 bin 165 tona inerken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 32,62 artışla 212 bin 848 tona yükseldi. Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 46,95'lik artışla 8 bin 850 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 12,19 azalarak 240 bin 595 tona indi.
Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 15,63'lük artışla yaklaşık 980 bin 713 ton oldu.
Bu arada Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,69 azalışla 2 milyon 408 bin tona geriledi.
Söz konusu dönemde motorin türleri satışı yüzde 2,46 azalarak 2 milyon 66 bin ton, benzin türleri satışı da yüzde 5,72 azalışla 191 bin ton olarak gerçekleşti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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