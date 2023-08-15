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        Haberler Spor Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2023-2024 futbol sezonunu açtı - Spor Haberleri

        Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2023-2024 futbol sezonunu açtı

        Teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen 3.3 milyonu aşan oyuncusuyla Türkiye Süper Ligi'ne özel, ilk ve en popüler fantezi futbol ve menajerlik oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, yeni futbol sezonunda futbolseverler ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 12:09
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        Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2023-2024 futbol sezonunu açtı
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        Teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen, 3.3 milyonu aşkın oyuncusuyla Türkiye’nin ilk ve en popüler fantezi futbol ve menajerlik oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2023-2024 futbol sezonuna hazır. Sosyal Lig, yeni sezonda mobil oyun dünyası ve futbol trendlerine uygun şekilde eklenen özellikleriyle oyuncularını daha da gelişmiş ve yenilenmiş özellikleri ile karşılıyor.

        Sosyal Lig oyuncularını bekleyen en büyük sürprizlerinden biri ise bu sezon genel klasmanın iki devreden oluşması. İlk ve ikinci devreyi birinci olarak bitiren futbolseverler büyük ödül Kia Niro Hibrit otomobilin sahibi olacak!

        Sosyal Lig 2023-2024 futbol sezonunda kazandırmaya devam edecek

        Her sezon muhteşem ödüllerin dağıtıldığı Sosyal Lig’de 2023-2024 sezonunda da oyuncular; ilk ve ikinci devrede birer adet olmak üzere 2 Kia Niro Hibrit otomobil, Petrol Ofisi’nden toplamda 2.5 milyon TL değerinde yakıt ve her hafta bir PlayStation 5 kazanmak için yarışacaklar. Ayrıca sezon boyunca düzenlenecek turnuvalarda sıralamaya girenlere de yeni iPhone ve Sezonluk BeIN Taraftar Paketi hediye edilecek.

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        Petrol Ofisi Sosyal Lig, oyun deneyimini daha da keyifli hale getiren, rekabete heyecan katacak geliştirmeleri sezon boyunca oyuncularla buluşturmaya devam edecek.

        Türkiye Süper Ligi’ne özel, futbol alanında en çok bilinen ve oynanan mobil oyun Petrol Ofisi Sosyal Lig

        Teknoloji ve dönüşüm odaklı bakış açılarını ürettikleri oyunlara yansıtarak her geçen gün daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, “Sosyal Lig, futbolseverlerin her an oynamaktan keyif alabilecekleri, Süper Lig oyuncularından oluşturdukları kendi futbol takımlarını yönetebilecekleri hatta Süper Lig’in tüm nabzını oyun içerisinde tutabilecekleri tek oyun. Her yıl yaptığımız teknolojik yatırımı artırarak oyunumuzu dünya standartlarına getirmeyi başardık. Oyunumuz fantezi futbolda lider, Türkiye’de futbol alanındaki mobil oyunlarda en çok tercih edilen oyun. Bu sezon itibarıyla eklediğimiz iki mini oyunumuz “Yıldız Avı” ve “10’da 10” ile Sosyal Lig’i her an her yerde oynanabilecek bir oyun haline getirdik, futbol coşkusunu yılın 365 gününe taşımayı başardığımıza inanıyoruz.” dedi.

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        Yıldız Avı ve 10’da 10’la futbol keyfi zirveye çıkıyor!

        Yeni sezonda Sosyal Lig’in yepyeni mini oyunu Yıldız Avı tüm heyecanıyla devam ediyor. Sosyal Lig oyuncuları, nostaljik bir kart oyununa dayanan bu mini oyunla rakiplerini yenerek yıldızları toplarken Süper Lig futbolcularının koleksiyon kartlarını biriktirip ‘Koleksiyon Kitabını’ tamamlama şansına sahip oluyor. Oyunda diğer Sosyal Lig oyuncularına karşı rekabet eden oyuncular rüya kadrolarını kurmak için 19 milyon Euro’ya varan transfer bütçesi kazanabiliyor.

        Futbol bilgisine güvenen oyuncular ise yeni bilgi yarışması 10’da 10’da buluşuyor. Bilginin ve deneyimin öne çıktığı yarışmada futbolseverler bilgilerini konuşturuyor! Her fikstür haftasına özel hazırlanan ve farklı zorluk derecesine sahip soruları doğru yanıtlayan oyuncular, ilgili fikstür haftasında geçerli 5 milyon Euro’ya varan transfer bütçesi kazanıyor.

        Her sezon oyuncular için oyun deneyimini daha da keyifli hale getirecek geliştirmeler yapmaya devam eden Petrol Ofisi Sosyal Lig’de oyuncuları yine rekabetin en üst düzeye çıktığı bir sezon bekliyor.

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