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        Haberler Ekonomi Enerji Kürtesel petrol talebinin artması bekleniyor - Enerji Haberleri

        Petrol talebinin artması bekleniyor

        Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varile yükselmesi öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 08:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:14
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        Petrol talebinin artması bekleniyor
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        OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, petrol talebinin büyümesine çoğunlukla Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının katkıda bulunacağı öngörülüyor.

        Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Talebe dönük yükselişte, hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın etkili olması bekleniyor.

        Raporda, gelecek yıl talepte öngörülen artışın ise bu yıla göre yavaşlayacağı ifade edildi.

        Talebin 2025'te günlük 1,8 milyon varil büyüyerek günlük 106,2 milyon varil olması bekleniyor. OECD ülkelerinde talebin günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 1,7 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.

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        ARALIKTA ÜRETİM ARTTI

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya göre günlük 73 bin varil artışla yaklaşık 26 milyon 700 bin varile yükseldi.

        Rapora göre, aralıkta ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta arttı. Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran'da ise üretimde düşüş yaşandı.

        Günlük petrol üretimi Nijerya'da 100 bin varil, Irak'ta ise 23 bin varil arttı. Üretim Kuveyt'te 23 bin, Suudi Arabistan'da 12 bin ve İran'da 11 bin varil azaldı.

        OPEC ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak yüzde 26,5 oldu.

        Bu yıl dünyada OPEC ham petrolüne olan talebin geçen yıla göre günlük 800 bin varil artarak 28,5 milyon varil olması bekleniyor. Bu seviyenin gelecek yıl günlük 29 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

        Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 62 düşüşle 1803'e geriledi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 19, OPEC dışı ülkelerde ise 43 düştü.

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