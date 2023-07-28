Petrol ve doğalgaz okulu öğrencilerini bekliyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz’deki 710 milyar metreküplük keşfin ardından, petrol ve doğalgaz arama ve üretim alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla harekete geçti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Uygulamaları Teknolojisi bölümleri, petrol ve doğalgaz alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için bu yıl kapılarını ikinci kez açacak.

Uluslararası petrol ve doğalgaz sektöründe çalışabilecek nitelikli personel yetiştirilmesi için 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık programının olduğu bölümlerde eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak. Öğrenciler 24 saatlik teorik eğitimin yanı sıra ana dili İngilizce olan eğitmenlerden haftada 12 saat yüz yüze İngilizce pratik konuşma dersleri alacaklar.

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Açık Deniz Sondaj Teknolojisi bölümünde öğrenciler jeoloji, topografik ve jeolojik harita bilgisi, hidroloji, kuyu hidroliği; sondaj makineleri ve teçhizatı, elektrik ve elektronik motorları gibi dersler alacaklar. Açık Deniz Uygulamaları Teknolojisi bölümünde okuyacak öğrenciler ise açık denizlerde yürütülen arama, sondaj ve üretim faaliyetleri için gereken her türlü açık deniz yapısı, sondaj gemisi, petrol platformu ve diğer yüzer araçların tasarımı, geliştirilmesi ve tatbiki ile ilgili mesleki ve teknik dersleri alacaklar.

Programa kayıt yaptıran öğrencilere 12 ay boyunca TPAO’nun alt kuruluşu TP-OTC tarafından ayda 4.500 TL burs verilecek. Öğrenciler eğitimlerini 9 farklı laboratuvarda uygulamalı olarak sürdürecek. Ayrıca sondaj derslerinin sahada uygulamalı olarak yapılabilmesi için okulun bahçesine F125 tipi Sondaj Kulesi inşa edildi. 55 metre yüksekliğindeki kule 3000 metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Böylece öğrenciler derste öğrendikleri teorik bilgileri, sahada uygulama imkanına da kavuşmuş olacak.

Programlardan mezun olan teknikerlerin, petrol ve doğalgaz sektörünün tüm ana hizmet kollarında çalışabilecek yetkinliğe sahip olacaklarını belirten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Bütün gayemiz, petrol ve doğalgaz alanında yerli ve milli, nitelikli insan kaynağı oluşturmak. TPAO, Türkiye’de milli petrol ve doğalgaz endüstrisinin kurucusu bir şirket. Bu anlamda ciddi bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahibiz. Eğitim alanına yaptığımız yatırımlarla artık TPAO, Türkiye’de sadece petrol ve doğalgaz alanında mesleki bilginin değil aynı zamanda akademik bilginin oluşumunda da öncü bir rol üstleniyor.” dedi.

TYT puanı ile öğrenci kabul eden her iki bölüm bu yıl toplam 60 öğrenci alacak. Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Uygulamaları Teknolojisi bölümleri geçtiğimiz yıl devlet üniversiteleri arasında TYT’den en yüksek puanla öğrenci alan ilk 10 ön lisans bölümü arasındaki yerini aldı.

Geçtiğimiz yıl Açık Deniz Sondaj Teknolojisine kayıt yaptıran öğrencilerin %80’inden fazlası Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi mezunu iken, Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin %58’inin Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi mezunu olması dikkat çekti.