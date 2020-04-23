Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık beklentileri aşan faiz indirimiyle dolar 7 liraya dayanmıştı. Bugün 23 Nisan tatili sebebiyle Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da yurtdışında işlemler sürüyor. Son 1 haftaya koronavirüsün yanında piyasalara petrol fiyatı krizi damga vurdu. ABD'de petrol depolayacak yer kalmaması sebebiyle WTI tipi ham petrolün varil fiyatı sıfırın altında 37 dolara kadar düştü.

YÜZDE 21'LİK ARTIŞ

Brent petrolde de yüzde10'u bulan kayıplar yaşandı. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 yükselerek yeniden 22 doların üzerine çıktı. WTI petrolün varil fiyatı ise yüzde 21 yükselişle 16 doları aştı.

Bu yükselişler petrol üreticisi ülkeler ve petrol şirketlerine yönelik endişelerin yatışmasına yol açtı.

Bu sebeple gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değerlendi. Dün günü 6.98'in üzerinde tamamlayan dolar/TL de 6.93'e kadar geriledi. Ardından 6.94'ün üzerine çıktı.