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Petrolig Games, yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yatırım yapıyor

Petrolig Games, oyun sektöründeki yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Petrolig Games, yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yatırım yapıyor

Yüzde yüz Petrol Ofisi iştiraki olan teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games, oyun sektöründeki yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yönelik yatırımlarına devam ediyor. 3 milyonu aşkın oyuncusuyla Türkiye Süper Ligi’ne özel ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig ile çıktıkları yolda yatırımlarına devam ederek, daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar…

Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Türkiye, oyun şirketleri açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Futbol, ülkemizde çok büyük bir kitlenin takip ettiği, popüler sporların başında geliyor. Biz de bu potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız; teknoloji yatırımlarımıza devam ederek, oyun teknolojilerinde öncü olmak”.

Türkiye Süper Ligi’ne özel ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’i geliştiren Petrolig Games’in öncelikli hedefleri arasında oyun sektörü özelinde yatırımlarına devam ederek ülkemizde büyümek var.

Yüzde yüz Petrol Ofisi iştiraki olan şirket, teknoloji ve dönüşüm odaklılık ile önümüzdeki dönemde mobil eğlence ve teknoloji alanında daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Yeteneği ve geleceği odak noktasına alan bir yapılanmaya sahip olan Petrolig Games’in bağımsız bir yönetim ve operasyon ekibi bulunmakta.

2019’da kurulan şirket, sektördeki etkinliğini artırarak, daha çok futbolsevere ulaşmak ve Petrol Ofisi Sosyal Lig’i çok daha güçlü ve dinamik hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Petrol Ofisi Sosyal Lig’in elde ettiği başarıların ivmesinden destek alarak, akaryakıt sektöründe olduğu gibi Petrolig Games’i oyun sektöründe öncü ve lider bir konuma getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Ülkemizde oyun sektörü hızla genişlemeyi sürdürüyor ve Türkiye ciddi bir potansiyele sahip.

Bizler de bu potansiyeli en efektif şekilde kullanarak ekosistemin genişlemesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Teknoloji ve gaming alanında daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağlayacak fırsatları değerlendiriyoruz” diyor.

Futbolun Türkiye’de popüler sporların başında geldiğinin altını çizen Abbasoğlu, “Futbolun sahip olduğu bu potansiyel oyun şirketlerine de büyük fırsatlar sunuyor. Bu potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin Silikon Vadisi gibi bir yapılanmaya sahip olması mümkün. Ülkemizde bu tip benzeri bir oluşum yaratılması hem ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. Biz de bu konuda öncü kurumlar arasında yer alarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, “Kurumumuz çok hızlı bir büyüme performansı sergiliyor. Ekibimizi hızla genişletmeyi planlıyoruz, bugün 50 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yıl sonu itibarıyla bu istihdam rakamını 70 kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2019’dan itibaren Petrolig Games bünyesinde geliştirilmeye ve büyümeye devam ediyor” dedi.

Petrol Ofisi Sosyal Lig’in yapılan teknoloji yatırımları ve iş birlikleri ile Dünya’daki en modern fantezi futbol oyunu olarak öne çıktığını açıklayan Cafer, “Her sezon oyuncularımız için oyun deneyimini daha da keyifli hale getirecek geliştirmeler yapmak gibi bir geleneğimiz var. Petrol Ofisi Sosyal Lig’i özellikle bu sezon eklediğimiz yeni özellikleriyle sadece bir fantezi futbol oyunu değil, oyunculara futbolla ilgili güncel içerik sunan, hatta canlı maç takibine olanak sağlayan, oyuncuların birbirleriyle iletişim halinde olmalarını sağlayan ve bu yenilikçi özelliklere her geçen gün yenilerini ekleyen bir platform haline getirdik.

Teknoloji yatırımlarımız ve iş birlikleri ile Sosyal Lig’i farklı bir noktaya taşıdık. Dünya’nın en büyük futbol veri sağlayıcısı OPTA, Kulüpler Birliği ve Dünya’nın en büyük futbol dergisi ünvanlı FourFourTwo ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliklerimiz devam ediyor” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Önümüzdeki döneme ait hedeflerini de paylaşan Burçin Cafer, “Petrolig Games’in daha da büyümesini sağlamak için güncel oyun modelleri, teknoloji yatırımlarını ve trendleri göz önünde bulundurarak yeni bir oyun üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Oyun sektörüne ilgi duyan, yeni teknoloji geliştirme alanında çalışacak yetenekleri bünyemizde toplamayı sürdüreceğiz. Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2022-2023 sezon sonu hedefimiz 500 bin oyuncu kazanımı. 5 yıl içinde de toplam 9 milyondan fazla futbolsevere ulaşmayı amaçlıyoruz” diyor.

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