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        Haberler Spor Futbol Petrolul Ploieşti: 3 - Poli Iaşi: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Petrolul Ploieşti: 3 - Poli Iaşi: 1 | MAÇ SONUCU

        Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Poli Iaşi'yi 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:32
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        Mehmet Topal'lı Ploieşti galip
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        Romanya Ligi’nin 14’üncü haftasında Petrolul Ploieşti, evinde Poli Iaşi’yi ağırladı. Ilie Oana Stadyumu’nda Sorin Dan Vadana’nın yönettiği maçı Mehmet Topal’ın öğrencileri, 1-0 geriden gelerek 3-1’lik skorla kazandı.

        Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Gheorghe Grozav, 53’üncü dakikada Alexandru Tudorie ve 88’inci dakikada Mario Bratu kaydetti. Poli Iaşi’nin tek golü ise 20’nci dakikada Mihai Bordeianu’dan geldi.

        Öte yandan karşılaşmanın 38’inci dakikasında Poli Iaşi forması giyen Florian Kamberi, kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Bu sonucun ardından Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki beşinci galibiyetini alarak 22 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

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