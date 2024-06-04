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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal oldu - Futbol Haberleri

        Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal oldu

        Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Mehmet Topal ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:56
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        Mehmet Topal'ın yeni adresi!
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        1924 yılında kurulan ve bu yıl 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal’ı getirdi. Kulüp yöneticisi Cristian Fogarassy, İstanbul’da 2 gündür süren görüşmelerin ardından Mehmet Topal’ı ikna etti ve genç teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Romanya ekibi, yarın anlaşmayı resmi olarak duyuracak. Mehmet Topal ve ekibi, cuma günü Romanya’ya gidecek ve pazar günü düzenlenecek imza töreniyle resmi imzayı atacak.

        MEHMET TOPAL GURUR DOLU

        Romanya ekibinin teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlandığı Mehmet Topal, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Romanya ekibinin kendisini tercih ettiği için gurur duyduğunu belirtti. Ekibiyle birlikte Ploieşti’de başarılı olmak istediklerini söyleyen Topal, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade etti. Topal,

        EKİBİ BELLİ OLDU

        Öte yandan Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’de beraber çalışacağı yardımcılarını da seçerek ekibini oluşturdu. Topal’ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya’da olacak.

        Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye’ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal’ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.

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