Petrotrest - Khimki sahaya çıkıyor

Rusya FNL maçında Petrotrest ile Khimki, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Petrotrest 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Khimki 3 puanda ve 12. sırada. Petrotrest son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Khimki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Petrotrest kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Khimki sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Petrotrest son hafta oynanan Yenisey maçında 2-1 yenildi.

Khimki ise Rotor Volgograd maçında 3-1 yenildi.

Petrotrest, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Khimki, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Khimki 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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