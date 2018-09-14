Petrotrest - Mordovia Saransk maç önü

Petrotrest ve Mordovia Saransk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Petrotrest 16 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Mordovia Saransk 12 puanda ve 12. sırada. Petrotrest son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mordovia Saransk, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Petrotrest kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Mordovia Saransk sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Petrotrest önceki hafta Mordovia Saransk mücadelesinde 0-3 yenildi.

Mordovia Saransk ise Petrotrest karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Petrotrest, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Mordovia Saransk, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mordovia Saransk 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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