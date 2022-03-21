Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Fransız markanın 2021 yılı performansı ve gelecek hedeflerini yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Anaç, geçen yılı binek araçta en çok satış yapan 6'ıncı marka olarak kapattıklarını kaydederek, 2021'de yüzde 5.3 pazar payı elde ettiklerini açıkladı.

Markanın geçen yıl toplam satışlarda yüzde 11 gerilediğini, fakat perakende satışlarda yüzde 10 büyüdüğünü açıklayan Anaç, "Filo satışlarını çıkarıp bayii kanalı üzerinden yaptığımız satışlara baktığımız zaman bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüdük. Bu bizim tercihimizdi. Perakende satışlarımızı büyütmüş olduk. Öte yandan, yüzde 8 büyüyen hafif ticari araç pazarına karşın, biz yüzde 41 büyüdük. Burada yüzde 5.7 pazar payı elde ettik ve son 4 yılın en yüksek satışına ulaştık. Hafif ticari de pazar payımızı bir önceki yıla göre 1.3 puan artırdık ve dördüncü marka olduk" bilgilerini verdi.

Geçen yıl filo satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 15 olduğunu aktaran Anaç, 2022'de de bu oranı korumak istediklerini söyledi.

Gelecek hedeflerinde hafif ticari araçların önemli yer tuttuğundan bahseden Anaç, "Orta dönem hedeflerimize ulaşmak için hafif ticari araç pazarı bizim çok önemsediğimiz bir pazar, burada üçüncü marka olma hedefimiz var. Üçüncü marka olduğumuz zaman da, toplam sıralamadaki yerimizi de geliştirmiş olacağız" dedi.

YENİ MODELLER YOLDA

İbrahim Anaç, 2022'de yüzde 20 oranında büyümek istediklerini vurgulayarak, "Tedarik sıkıntısı, üretim sıkıntısı, çip krizi vs. bütün bunlara rağmen geçen yıla göre yüzde 20 gibi bir büyüme hedefimiz var. Pazar payımızı 1 puan artırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık yüzde 6 pazar payı elde edeceğiz. İki yeni modelimizin lansmanını yapacağız. Yeni 308 ve elektrikli 2008’in lansmanını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, markanın Türkiye'deki satışlarının yarısından fazlasının SUV modellerden oluştuğunu, önümüzdeki dönemde elektrikli modelleri de ürün gamına ekleyeceklerini bildirdi.

Yıl içinde getirecekleri yeni modeller hakkında da konuşan Anaç, hafif ticari araç tarafında Expert ve Combi Van modellerini satışa sunacaklarını, 308 ile elektrikli 2008’in lansmanını da son çeyrekte yapacaklarını açıkladı.

'TEDARİK SORUNU DEVAM EDİYOR'

Sektördeki tedarik sorununun devam ettiğini de anlatan İbrahim Anaç, "Aralık pazarı olması gerekenin yarısı kadar gerçekleşti. 130 bin adet beklenen Aralık pazarı, 62 bin adet civarında gerçekleşti. Yani 65 bin adet araç Ocak ve Şubat’a sarktı. Bu da, Ocak ve Şubat’taki bulunurluk durumunu iyileştirirken, sorunun çözüldüğüne dair yanlış bir kanaat oluştu. Halbuki Aralık’tan sarkan araçların satılması söz konusuydu. Tedarik sıkıntısının bittiğini söylemek için henüz erken" dedi.

Araç fiyatlarındaki artışa da değinen Anaç, "Bizi etkileyen şey sadece kurdaki artış değil. Dünyada bir enflasyon var zaten. Yani hammadde fiyatlarında artış var. Bu da üretim maliyetlerine yansıyor. Hiçbir şey değişmeseydi bile zaten fiyatlara yansımak zorunda olan bir maliyet artışı her yer için geçerli. Sadece otomotiv sektörü için değil bu, tüm alanlarda geçerli. Bir de tabii pandemi döneminde bir para bolluğu vardı. Bunun da getirmiş olduğu bir enflasyon var bütün dünyada. Ayrıca, özellikle Kasım-Aralık döneminde kurun aşırı dalgalanmasıyla fiyatlar artmış oldu. Fakat, fiyatlar şu an biraz oturmuş durumda" ifadelerini kullandı.