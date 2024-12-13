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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK açıkladı: Dursun Özbek'e ceza! - Galatasaray Haberleri

        PFDK açıkladı: Dursun Özbek'e ceza!

        TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:46
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        PFDK'den Dursun Özbek'e ceza!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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