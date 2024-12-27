Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK, Arda Turan'ın cezasını açıkladı! - Futbol Haberleri

        PFDK, Arda Turan'ın cezasını açıkladı!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sevk sonuçlarını açıkladı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK, Arda Turan'ın cezasını açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

        Kurul, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçında ev sahibe ekibe çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira, sarı-lacivertli takıma ise aynı maddeden 570 bin lira ceza verdiğini açıklarken ev sahibi ekibe çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira, teknik direktör Arda Turan'a da 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

        Disiplin Kurulu, Bellona Kayserispor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibe farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 lira ceza verildiğini bildirirken konuk Galatasaray'a da saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 468 bin lira ceza kestiğini açıkladı.

        Atakaş Hatayspor'a 47 bin 250 lira, Adana Demirspor'a da 300 bin lira ceza kesildiğini duyuran PFDK, Hatayspor forması giyen Cengiz Demir'in "ciddi faulü" sebebiyle 3 maçtan men edildiğini, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 58 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"