        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş PFDK, Beşiktaş'ın cezasını açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        PFDK, Beşiktaş'ın cezasını açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:07
        PFDK, Beşiktaş'ın cezasını açıkladı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası verdi.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

        Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.

        KAYSERİSPORLU LASZLO BENES DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada Laszlo Benes'in, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

        Öte yandan Zecorner Kayserispor'un antrenörü Igor Cagalj'in de "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle tedbirsiz bir şekilde PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse'nin de aynı karşılaşmada gerçekleştirdiği "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yollandığı kaydedildi.

        Bu sevklerin ilgili kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası müsabakası oynayacak olması nedeniyle yapıldığı, diğer müsabakalara ilişkin sevklerin ayrıca gerçekleştirileceği bildirildi.

