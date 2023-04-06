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PFDK cezaları açıkladı: Özbek, Çebi, Timur

TFF, PFDK kararlarını duyurdu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'a 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK cezaları açıkladı: Özbek, Çebi, Timur
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı.

İşte PFDK'nın verdiği cezalar:

* Dursun Özbek: 21 gün hak mahrumiyeti - 50 bin TL

* Erden Timur: 21 gün hak mahrumiyeti - 50 bin TL

* Ahmet Nur Çebi: 21 gün hak mahrumiyeti - 50 bin TL

* Emre Kocadağ: 200 bin TL

* Murat Sancak: 100 bin TL

PFDK'den yapılan açıklama:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. 'nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş. 'nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. 'nin, idarecilerinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda ve Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D, SPOR TOTO TRİBÜN E, KUZEY TRİBÜN D, KUZEY TRİBÜN E, MARATON ÜST TRİBÜN F, MARATON ÜST TRİBÜN G, MARATON ÜST TRİBÜN H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. 'nin, 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ve paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 36/1-b, 38/3., 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması kararı verilmiştir."

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