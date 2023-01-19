PFDK cezaları açıklandı

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 348 bin 500 TL, Galatasaray'a 100 bin TL, Beşiktaş'a 425 bin TL, Kasımpaşa'ya 156 bin TL, Gaziantep FK'ya 334 bin TL, MKE Ankaragücü'ne 156 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Antalyasporlu futbolcu Fernando Lucas Martins'e 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:



1- KASIMPAŞA A.Ş. 'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C, KALE ARKASI TRİBÜN C ve E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi SERKAN REÇBER'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü tercümanı UMUT KÖSE'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü tercümanı UMUT KÖSE'nin, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- GALATASARAY A.Ş. 'nin, 13.01.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN 102, 103, 124, 401, 402, 428, DOĞU TRİBÜN 110, 111, 112, 113, 115, 210, 413, 414, 415, 416, GÜNEY TRİBÜN 117, 118, 119, 120, 121, 217, 422, 423, KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 406, 407, 408, 409 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 14.01.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- BEŞİKTAŞ A.Ş. 'nin, 14.01.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY ÜST A, B, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 'nin, 14.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY KALE ARKASI ALT 110, 111, GÜNEY KALE ARKASI ALT 126, KUZEY KALE ARKASI ÜST 215, MARATON ALT 117, 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR 202, 234, 235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT D ve GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ALT D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 13.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



12- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu FERNANDO LUCAS MARTINS'in, 14.01.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.01.2023 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 'nin, 14.01.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



15- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 13.01.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN KAPALI ÜST D ve KAPALI ÜST B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KAPALI TRİBÜN KAPALI ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KAPALI TRİBÜN KAPALI ÜST B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



16- SARIYER Kulübünün, 14.01.2023 tarihinde oynanan SARIYER-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- UŞAK SPOR A.Ş. 'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada UŞAK SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada UŞAK SPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada UŞAK SPOR A.Ş. sporcusu RESUL TÜRKKALESİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. 'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu OZAN KILIÇOĞLU'nun, 15.01.2023 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 15.01.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka sonrası 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş görevlileri haricindeki muhabirlerce röportaj yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi HEBUN GÜLSEVER'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi MEHMET EMİN BEKLEN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ÇORUM FK 'nın, 15.01.2023 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- YOMRA SPOR Kulübü sporcusu FEYZULLAH ŞAHİN GÜNEŞ'in, 14.01.2023 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- AMASYASPOR FK 'nın, 15.01.2023 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 15.01.2023 tarihinde oynanan BC GROUP AĞRI 1970 SPOR-52 ORDUSPOR FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 15.01.2023 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA POLAT'ın, 15.01.2023 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi SALİH DİRİKOÇ'un, 14.01.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi SALİH DİRİKOÇ'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu GÖKAY IRAVUL'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü görevlisi HİLMİ KOLLAMA'nın, 15.01.2023 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- EFELER 09 SPOR FK 'nın, 15.01.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- OSMANİYESPOR FK 'nın, 15.01.2023 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-68 AKSARAY BLD. SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi BURAK CAN BAŞÇAM hakkında, 15.01.2023 tarihinde oynanan MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ-AKHİSARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



33- MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR Kulübü antrenörü NURETTİN DURUEL'in, 15.01.2023 tarihinde oynanan MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR-KEPEZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- KEPEZ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ENES İLHAN YÜKSEL'in, 15.01.2023 tarihinde oynanan MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR-KEPEZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübünün, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisinin ve saha tahsis belgesinin süresinde Federasyona bildirilmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.