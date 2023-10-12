Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor PFDK'dan 4 kulübe para cezası! - Yılport Samsunspor Haberleri

        PFDK'dan 4 kulübe para cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe, Samsunspor ve Konyaspor'u para cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'dan 4 kulübe para cezası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe, Samsunspor ve Konyaspor'u para cezasına çarptırdı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Pendikspor'a Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Sivasspor maçında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı' 200 bin TL ceza verdi.

        Fenerbahçe'ye ise deplasmanda oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında, 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı' 140 bin TL ceza kesildi.

        Kurul ayrıca, Samsunspor'a deplasmandaki Çaykur Rizespor mücadelesinde 'müsabaka öncesi ve sonrasında yapılan flaş röportajlar ile basın toplantısına teknik sorumlusunun veya antrenörünün katılmamasından dolayı' 225 bin TL; Konyaspor'a ise Hatayspor karşısında 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 112 bin TL para cezası verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor