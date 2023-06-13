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PFDK'dan Beşiktaş, Trabzonspor ve İsmail Yüksek'e ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'nü 381 bin, Trabzonspor'u ise 280 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 104 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Beşiktaş, Trabzonspor ve İsmail Yüksek'e ceza!
DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'nü 381 bin, Trabzonspor'u ise 280 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 104 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK´nın, 06.06.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ÜST B ve ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-TRABZONSPOR A.Ş.´nin, 06.06.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve GÜNEY ALT A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-İSTANBULSPOR A.Ş.´nin, 07.06.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU B1 ve B2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 06.06.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.06.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 07.06.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN E ve F, DOĞU ÜST TRİBÜN M, BATI ALT TRİBÜN C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7-BEŞİKTAŞ A.Ş.´nin, 07.06.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 325.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 414, 415, 416, 417, 418, SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 108, 109, 110, 111, 112, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 408, 409, 410, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 113, 114, 115, 116, 117, 118, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 421, 422, 423, 424, 425, ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜN 102, 103, 124, 125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8-ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 07.06.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT´nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN ´in, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT´nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İSMAİL YÜKSEK´in, 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT´nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi FIRAT FİDAN hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi KEREM GÜREL´in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT´nin 36/2. ve 35/4 maddeleri uyarınca 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SEYİT ATEŞ´in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan hakaretleri nedeniyle FDT´nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi MERİÇ MÜLDÜR´ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT´nin 36/2. ve 35/4 maddeleri uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.´nin, 08.06.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 95.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN DOĞU MARATON D ve E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12-BODRUMSPOR A.Ş.´nin, 08.06.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI KUZEY B ve C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KAPALI TRİBÜN BATI KAPALI E numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BODRUMSPOR A.Ş. sporcusu SÜLEYMAN ÖZDAMAR ´ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 07.06.2023 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü kaleci antrenörü EMİN SARI´nın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT´nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14-İSKENDERUNSPOR A.Ş.´nin, 07.06.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. görevlisi NUH NACİ ERYAŞAR´ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 07.06.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUCASPOR 1928Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16-EFELER 09 SPOR FK doktoru ERALP ATAY ´ın, 07.06.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FK-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17-ORDUSPOR 1967 A.Ş.´nin, 06.06.2023 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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