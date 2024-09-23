PFDK'dan Burak Yılmaz'a 1 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor taraftarıyla yaşadığı tartışma sebebiyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray’ın, 17.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106-107-206 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor’un, 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün kuzey alt J ve güney kale arkası alt tribün güney alt I-J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz’ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”