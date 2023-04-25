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PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 280 bin TL, Galatasaray'a ise 160 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza
DHA / HABERTURK.COM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI´nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 20.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK´nın, 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN´ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN´ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT´nin 82/b, 50/1-c, 39/2., 35/4., 10/2. ve 95/4. maddeleri uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.´nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ALT A ve GÜNEY ÜST A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- İSTANBULSPOR A.Ş.´nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.´nin, 18.04.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.´nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLA´nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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