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PFDK'dan Galatasaray, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası verdi

PFDK'dan Galatasaray, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası
DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu haftaki kararlarını açıkladı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu YAW ACKAH´ın, 30.05.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 30.05.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT´nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 404, 405, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 203, DOĞU TRİBÜN 303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.´nin, 30.05.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.´nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.´nin, 30.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN G, F, KUZEY TRİBÜN D, E, SPOR TOTO TRİBÜN D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.´nin, 30.05.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, B ve C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- EYÜPSPOR Kulübünün, 31.05.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ORDUSPOR 1967 A.Ş. antrenörü ŞİHHAMİT SAYICI´nın, 01.06.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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