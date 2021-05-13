PFDK'dan iki kulübe para cezası

Derbi öncesi yine olay!

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:



"- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZUMSPOR Kulübünün, 08.05.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZUMSPOR Kulübü sporcusu HASAN HATİPOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun, 08.05.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.05.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi MEHMET ONGAN'ın, TFF ve mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.