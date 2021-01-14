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PFDK'dan Jefferson'a 3, Haddadi'ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Gaziantep FK'nin Brezilyalı oyuncusu Jefferson Junior'a 3, Kasımpaşa'nın Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi'yi 2 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Jefferson'a 3, Haddadi'ye 2 maç ceza

TFF'den yapılan açıklamada, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen 2 oyuncudan Jefferson'a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para, Haddadi'ye ise rakip futbolcuya karşı ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyeliği'nden istifa eden Cem Emiroğlu'na, sosyal medya hesabından yapmış olduğu ayrımcılık sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 32 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'e sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 30 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü'nün 100'er bin, Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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