Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası
AA

TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'ye, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 66 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye ise sportmenliğe aykırı hareketleriyle, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 250 bin lira, yöneticisinin açıklamaları sebebiyle de 200 bin lira olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Trabzonspor'a 190 bin, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'ne 175'er bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Saha olayları sebebiyle Yukatel Kayserispor'a 50 bin, Fraport TAV Antalyaspor'a ise 56 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca Trabzonspor ve Fenerbahçeli bazı taraftarların dış saha maçı için, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise iç saha müsabakaları için passolig kartlarını bloke ettiği duyuruldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya'daki ses kaydı ortaya çıktı! Jorge Jesus ses kaydında ne söylüyor? - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Gündem yaratan ses kaydı!
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Atletico karşısında performansıyla alkış aldı
FUTBOL Ersin tribünle barıştı!
Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz
FUTBOL Avrupa’da tutunamayan genç yeteneklerimiz
Son dakika haberi Trabzonspor - Beşiktaş maçın hakemi belli oldu!
FUTBOL Dev maçın hakemi belli oldu!
Beşiktaş'ta hedef Trabzon'da da seriyi sürdürmek! Güneş'in orta saha kararsızlığı
FUTBOL Güneş'in orta saha kararsızlığı
Burak Yılmaz'dan Galtier açıklaması: "Hiçbir olumsuz davranış..." - Spor haberleri
FUTBOL Burak Yılmaz'dan Galtier açıklaması
Bakan Kasapoğlu ve Ahmet Nur Çebi konuştu
FUTBOL Kasapoğlu ve Çebi konuştu
TFF'den 'küfür' açıklaması
FUTBOL TFF'den 'küfür' açıklaması
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçına zor...
FUTBOL Trabzonspor'da A.Ömür ve Visca şoku!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsunspor'u tebrik etti
FUTBOL Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'a tebrik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.