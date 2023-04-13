AA

TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'ye, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 66 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye ise sportmenliğe aykırı hareketleriyle, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 250 bin lira, yöneticisinin açıklamaları sebebiyle de 200 bin lira olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Trabzonspor'a 190 bin, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'ne 175'er bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Saha olayları sebebiyle Yukatel Kayserispor'a 50 bin, Fraport TAV Antalyaspor'a ise 56 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca Trabzonspor ve Fenerbahçeli bazı taraftarların dış saha maçı için, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise iç saha müsabakaları için passolig kartlarını bloke ettiği duyuruldu.