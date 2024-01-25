Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'den Jehezkel ve Karzev'e 8 maç men! - Futbol Haberleri

        PFDK'den Jehezkel ve Karzev'e 8 maç men!

        PFDK, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e ideolojik propaganda nedeniyle 8 maç men cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli futbolcuların cezası açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        PFDK, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e ideolojik propaganda nedeniyle 8 maç men cezası verdi.

        İŞTE O AÇIKLAMA:

        BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübünün, 14.01.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sporcusunun atmış olduğu gol sonrasında ideolojik propagandada bulunması suretiyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL'in, ideolojik propagandada bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

        11- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, sporcusunun ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        RAMS BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EDEN KARZEV'in, ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Önce gol, sonra penaltı!
        Önce gol, sonra penaltı!
        Sahte doktor yakalandı
        Sahte doktor yakalandı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""