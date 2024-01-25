PFDK'den Jehezkel ve Karzev'e 8 maç men!
PFDK, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e ideolojik propaganda nedeniyle 8 maç men cezası verdi
PFDK, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e ideolojik propaganda nedeniyle 8 maç men cezası verdi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübünün, 14.01.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sporcusunun atmış olduğu gol sonrasında ideolojik propagandada bulunması suretiyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL'in, ideolojik propagandada bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, sporcusunun ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
RAMS BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EDEN KARZEV'in, ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.