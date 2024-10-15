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        Haberler Spor Futbol PFDK, Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti - Futbol Haberleri

        PFDK, Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti

        PFDK, Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:24
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        TFF'den hükmen mağlubiyet kararı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi.

        Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.

        Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

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