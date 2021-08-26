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PFDK, Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi

PFDK, Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Altay ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Efecan Karaca'ya, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Adana Demirspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya'ya 6 maç men ve 26 bin lira, Gaziantep'e 132 bin ve Adana Demirspor'a da 9 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

PFDK'nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar nedeniyle disipline gönderilen Galatasaray ile kulüp başkanı Burak Elmas hakkındaki dosyayla ilgili incelemenin devamına karar verdiği kaydedildi.

Öte yandan Atakaş Hatayspor maçında stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı Burak Elmas'a 5 bin lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

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